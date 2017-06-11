Более 1400 украинцев воспользовались «безвизом» – Госпогранслужба

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в 19:00 11 июня правом безвизового въезда на границе с ЕС воспользовались более 1400 украинцев. Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

«По состоянию на 19:00 пересекло границу с ЕС почти 46 тысяч граждан, среди них более 9 тысяч – по биометрическим паспортам. Более 1400 наших соотечественников воспользовались «безвизом», – говорится в сообщении.

Пограничники сообщили, что большинство из тех, кто отправляется из Украины в ЕС для путешествия использовали автомобильные пункты пропуска (более 70%), остальные – предпочли воздушное сообщение (около 30%).

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же, как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.