В Инстаграме доступны курсы крымскотатарского языка

Онлайн курс изучения крымскотатарского языка в сети Инстаграм запустил телеведущий Ридван Халилов. Как сообщает «Авдет», курсы крымскотатарского языка начались с правил правописания, за основу взят учебник 5 класса «Къырымтатар тили».

«В течение нескольких недель или месяца, если человек захочет, он начнет писать без ошибок. Это несомненно», – уверен Ридван Халилов.

Курсы будут проходить дважды в неделю в течение часа.

Международный суд ООН 19 апреля ввел временные меры по иску «Украина против России» для защиты прав жителей аннексированного Крыма. Суд постановил прекратить ущемление прав украинцев и крымских татар, возобновить деятельность Меджлиса, а также разрешить обучение на полуострове на украинском языке. Таким образом международный суд обязал Россию выполнять конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Несмотря на то, что в российской конституции Крыма прописано, что на полуострове три государственных языка – русский, крымскотатарский и украинский, в крымских школах почти исчезли украинские классы. Их количество с 2013 года сократилось в 31 раз. А численность учеников, получающих образование на украинском языке, упала в 36 раз. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга Крымской правозащитной группы от 21 апреля.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.