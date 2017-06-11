В Крыму пройдет десятидневная парусная регата

С 12 по 22 июня вдоль южного и западного побережья Крыма пройдут соревнования «Кубок Крыма 2017» в классе крейсерских яхт ORC. Порядка 40 больших яхт стартуют из Севастополя в сторону Ялты, через Черноморское и Евпаторию идут обратно в Севастополь, сообщает Федерация парусного спорта Крыма.

«Это одни из самых старых и масштабных соревнований, в этом году они станут юбилейными, 25-ми по счету, мероприятие проводится совместно с севастопольской федерацией», – рассказал президент Федерации парусного спорта Крыма Алексей Андруцкий.

Командам предстоит соревноваться в скорости прохождения дистанций. В общей сложности экипажам придется пройти больше 260-ти морских миль под парусами со средней скоростью порядка 6-8 миль в час.

За победу в абсолютной скорости прохождения полной дистанции регаты яхте присуждается специальный приз «Голубая лента Крыма».

Торжественное подведение итогов регаты и награждение победителей состоится 21 июня в Севастополе.