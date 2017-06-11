Россия ДТП в Забайкалье: 11 человек погибли, 40 пострадавших

Представитель центральной районной больницы Петровск-Забайкальского района (Россия) Ольга Соловьева рассказала, что в ДТП с автобусом в Забайкальском крае погибло 11 человек, пострадали еще около 40 человек, сообщает ТАСС.

«Доставлено девять человек, их состояние оценивается от крайне тяжелого до удовлетворительного. Еще одна женщина скончалась по дороге в больницу. Уже 11 погибших», – сказала Соловьева.

При этом в экстренных службах сообщили, что госпитализированы 24 пострадавших.

В Петровск-Забайкальском районе съехал в кювет и перевернулся автобус, перевозивший более 50 человек. Авария произошла 11 июня в 7 км западнее поселка Хохотуй. Автобус перевозил паломников, которые возвращались в Читу из села Урлук, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.

По данным главы района Андрея Кузнецова, водитель автобуса, вероятно, не справился с управлением на сложном участке трассы.

«Это сложный участок, поворот почти на 180 градусов. Кроме того, здесь шли ремонтные работы, было снято бордюрное ограждение, а предупреждающих знаков не было. Вероятно, водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание», – сказал Кузнецов, отметив, что водитель автобуса погиб.

МВД России направило из Москвы группу офицеров ГАИ для выяснения обстоятельств ДТП с автобусом в Забайкальском крае.

По факту произошедшего Следственный комитет России начал доследственную проверку.