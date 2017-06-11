В Молдове протестовали против изменений в избирательной системе

Тысячи активистов вышли на улицы Молдовы 11 июня против предлагаемых изменений в избирательную систему страны. Несколько тысяч протестующих собрались в столице Кишиневе в знак протеста против изменений, предусматривающих переход к смешанной системе, а не исключительно по партийным спискам, как сейчас.

Демонстранты скандировали: «Мы не сдадимся!» И призвали европейских законодателей, Совет Европы и Соединенные Штаты помочь остановить вступление изменений в силу.

Меньшие митинги в поддержку изменений произошли в других городах Молдовы.

Оппоненты решения говорят, что изменения направлены, чтобы склонить систему в пользу Демократической партии олигарха Владимира Плахотнюка, что является крупнейшим партнером проевропейской правящей коалиции Молдовы. Сторонники изменений говорят, что новая система улучшит связь между законодателями и электоратом.

16 июня Венецианская комиссия Совета Европы, консультативный орган экспертов по конституционному праву, рассмотрит вопрос о том, следует учесть исследования зарубежных экспертов, опубликованное ранее Reuters, согласно которому, запланированные изменения могут повлиять на отдельные политические или деловые интересы.

Европейские законодатели в прошлом месяце отложили выделение финансовой помощи Молдове после того, как несколько политических групп выразили обеспокоенность относительно политической ситуации в стране.