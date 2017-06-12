Радио Крым.Реалии: Почему в Одессе не хотят «русского мира» и за кого протестует Россия 

В понедельник 12 июня утренний эфир Радио Крым.Реалии посвящен протестным настроениям в России, попыткам запретить в России VPN, анонимайзеры и другие способы обхода блокировок Роскомнадзора, ажиотажу вокруг безвизового режима в Украине и другим важным для крымчан темам.

С 7.00 до 8.30 – программа «Ранкова Свобода» на Крым.Реалии. Кто строит «украинский мир» в противовес «русскому миру»? Будет ли курортный сезон в Одессе? Зачем «безвиз» тем, кто не хочет путешествовать в Европу? На эти темы ведущий Юрий Матвийчук будет говорить с гостями студии. С 7:05 – основательница проекта «Сonsolation» Юлия Курохтина и председатель Союза украинок Чехии Мария Прокопьюк; с 7:35 – народный депутат Алексей Гончаренко и певец Тарас Компаниченко; с 8:05 – советник министра экономики Юрий Драганчук.

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу с Павлом Казариным обсуждаем анатомию протестных настроений в России, самые важные для россиян праздники и попытки запретить обход блокировок Роскомнадзора. Гости эфира: заместитель главы Аграрной партии Украины Денис Марчук, политический обозреватель российского издания «Росбалт» Сергей Шелин, российский философ и публицист Максим Горюнов, редактор отдела политики издания «Новая газета» Кирилл Мартынов, специалист по кибербезопасности Никита Кныш и директор Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону +38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.