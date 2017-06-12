На медиафоруме в Крыму отметили дефицит информации с полуострова в западных СМИ

Западные средства массовой информации испытывают дефицит объективной информации о ситуации в Крыму и России в целом, так посчитали участники медиафорума «Открытый Крым: своими глазами», который в аннексированном Крыму назвали международным. Сообщило ТАСС 11 июня.

«Новостей о Крыме в западных СМИ не так много. Конечно, когда три года назад здесь проходил референдум, он был тогда в центре внимания. Сейчас… в основном информация о Крыме происходит из украинских источников», – отметил журналист британской газеты The Indendent Ким Сенгупта.

Журналист межарабского телеканала Al Maydeen Салем Адил назвал освещение крымской и общероссийской тематики в западной прессе зачастую необъективным и предлагает заняться созданием в странах Запада новых средств массовой информации.

«Как можно бороться с необъективной информацией, которая тиражируется западными СМИ? Мое предложение такое: необходимо учреждать новые СМИ в западных странах», – приводит слова Адила ТАСС.

Солидарность высказал итальянский общественный деятель и журналист Джульетта Кьеза.

«Необходимо создавать сеть телевизионных каналов с российским участием на немецком, французском, испанском, других европейских языках, но, продукт этот не должен быть сделан в России, а в Германии, Франции, Испании, Италии. То есть там должны быть учреждены эти компании», – отметил Кьеза в беседе с ТАСС.

Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым. Таким образом стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».