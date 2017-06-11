FIFA подписала соглашение с Россией о трансляции матчей

Международная федерация футбола (FIFA) заявила о достижении соглашения с российской стороной о трансляции матчей Кубка конфедераций. Западные агентства сообщили, что соглашение достигнуто всего за шесть дней до начала турнира.

Главная международная футбольная организация заявила, что трансляцию матчей будут вести государственный Первый телеканал и спортивная сеть «Матч ТВ» (Match TV). Российская государственная компания РТР получила права на радиотрансляции матчей турнира, уточнили в FIFA.

Позднее завершение длительных переговоров между FIFA и Россией связано со стремлением Москвы заключить контракты одновременно и на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Российские представители заявили, что FIFA требовала «слишком» большую сумму за такой контракт.

Сумма заключено 11 июньские контракты пока не объявлена. Матчи за Кубок конфедераций начнутся 17 июня и пройдут в нескольких городах. Турнир завершится 2 июля.