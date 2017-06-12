Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный призвал протестующих перенести запланированный на 12 июня антикоррупционный митинг в центр Москвы. Об этом он объявил поздно вечером 11 июня, менее чем за сутки до акций протеста в российской столице и по всей стране.

«Мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить», – написал в воскресенье в своем блоге Алексей Навальный. Он сообщил, что согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова в Москве может не состояться, а потому протест переместится на центральную Тверскую улицу, которая ведет к Кремлю.

Причиной переноса, по словам Навального, стал отказ московских подрядчиков, которые могли бы дать звуковую аппаратуру и установить сцену для митинга, заключать договоры с возглавляемым Навальным Фондом борьбы с коррупцией.

Ранее российские власти отказали Навальному в праве использовать звукоусиливающую аппаратуру и видеоэкраны на митинге.

В московской мэрии перенос акции назвали «провокацией». Организаторы нового митинга против реновации, которые собирались выйти вместе со сторонниками Навального на проспект Сахарова, по-прежнему намерены провести свою акцию там. Движение «Открытая Россия», поддержавшее планируемую на 12 июня акцию, вслед за Навальным, призвало своих сторонников выйти в этот день на Тверскую улицу.

Сегодня акции, как сказал сам Навальный, будут проходить в более чем 200 городах России против, как он выразился, «системы коррупции и кумовства, возглавляемой Путиным».