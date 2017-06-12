Подконтрольная Кремлю Керченская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила более 100 торговых объектов, размещенных с нарушением природоохранного и градостроительного законодательства, вдоль берега реки Мелек-Чесме, на улице Борзенко, а также на пресечение улиц Пролетарской и Борзенко в районе центрального рынка города. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Керчи.

Сообщается, что у торговцев не было необходимых документов. Часть торговых точек построена в границах 20-метровой береговой полосы реки Мелек-Чесме.

«Керченская межрайонная природоохранная прокуратура города Керчи требует в установленный законом месячный срок принять действенные меры по устранению нарушения законодательства, обеспечив общедоступность 20-метровой береговой полосы реки Мелек-Чесме в районе центрального рынка города Керчи путем демонтажа объектов торговли, находящихся в границах береговой полосы реки. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов путем исключения из нее торговых объектов, расположенных в границах 20-метровой береговой полосы реки Мелек-Чесме по улице Борзенко, а также на пересечении улиц Пролетарской – Борзенко в районе центрального рынка города Керчи», – сказано в сообщении.

Ранее керченские чиновники уже грозились убрать с прилегающей к центральному рынку территории уличные кафе, препятствующие проходу вдоль речки Мелек-Чесме.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».