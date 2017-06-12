Бизнесмену Зубкову предлагают рассказать о своих проблемах общественной палате

Общественная палата аннексированного Крыма, возглавляемая экс-депутатом парламента Крыма, членом «Единой России» Григорием Иоффе, пригласила крымского бизнесмена Олега Зубкова на «расширенное заседание Совета Общественной палаты Республики Крым». О этом Зубков сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Вчера получил письмо из общественной палаты Крыма, в котором приглашают меня, очевидно, на откровенный разговор по вопросам, проблемам и так далее. Не знаю, насколько общественная палата Крыма ассоциируется с крымской властью, но я рад, что спустя три года хоть кто-то пожелал выслушать мою точку зрения на сложившуюся ситуацию. А уж насколько будет откровенный и приятный разговор, покажет уже завтрашний день», – сказал Зубков.

Он также добавил, что не расценивает приглашение в общественную палату Крыма как попытку примирения с ним со стороны властей.

В приглашении от «Общественной палаты Крыма» бизнесмену предлагают «принять участие в заседании и предложить к рассмотрению вопросы, проблемы и претензии, ранее озвученные в адрес федеральных и региональных органов власти в социальных сетях и СМИ.

Общественную палату Крыма создали в июне 2014 года. Ее официальной целью является обеспечение взаимодействия между крымской властью, подконтрольной России, и жителями полуострова. Общественную палату возглавляет экс-депутат парламента Крыма, член «Единой России» Григорий Иоффе.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. В 2016 году Олег Зубков посетил более 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.