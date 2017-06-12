Организация «Крым-SOS» проводит онлайн-флешмоб #365днівобмежень, посвященный проблемам внутренне перемещенных лиц из аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса. Переселенцам предлагают делиться примерами дискриминации, с которыми они столкнулись за последний год в связи с принятием постановления Кабинета Министров Украины № 365. Участники флешмоба публикуют свои истории в Фейсбуке с хэштегом #365днивобмежень.

«Если у Вас или ваших близких и знакомых, которые переехали из Крыма и Востока Украины, есть истории по оформлению пенсий, других социальных выплат и их проверок органами социальной защиты, которыми Вы хотели бы поделиться с другими и донести свою позицию относительно существующего порядка, присоединяйтесь», – отмечают организаторы.

Флешмоб продлится до 16 июня.

Украинский Кабмин принял постановление № 365 8 июня 2016 года. Документ, в частности, предусматривает, что решение о выплате внутренне перемещенным лицам ежемесячных соцвыплат за счет средств государственного бюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования должна принимать специальная комиссия. Представители ряда общественных организаций критикуют некоторые положения документа и считают их дискриминационными.