Число жертв аварии на Дальнем Востоке России возросло до 12

Количество погибших в результате аварии автобуса в Забайкальском крае России 11 июня возросло до 12. Российские чиновники уточнили, что еще одна женщина скончалась от полученных травм по дороге в больницу.

Власти Забайкалья объявили 13 июня днем траура по погибшим.

Автобус с более полусотней паломников перевернулся в воскресенье, 11 июня, на дороге между российскими городами Иркутск и Чита.

Ранее сообщалось о более чем десятке погибших и около 40 раненых.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Правоохранительные органы России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.