На Дальнем Востоке и Сибири проходят митинги против коррупции

В России в понедельник, 12 мая, проходят антикоррупционные акции сторонников политика Алексея Навального «Требуем ответов».

Накануне Алексей Навальный заявил, что согласованный с мэрией митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за давления властей. В своем блоге Навальный призвал своих сторонников выйти на мирную акцию в центре города на Тверской улице. Власти назвали перенос митинга незаконным и пообещали «жестко реагировать на правонарушения».

26 марта на митинге против коррупции в Москве были задержаны более тысячи человек.