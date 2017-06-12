Утром в понедельник, 12 июня, на трассе «Симферополь-Ялта» столкнулись грузовая «Газель» и пассажирский автобус «Эталон», в результате пострадали несколько человек, сообщает пресс-служба МЧС России по Крыму.

По сообщению ведомства, ДТП произошло утром в районе Массандры. В автобусе находились 27 человек, в том числе из них пятеро детей, в грузовой «ГАЗели» были два человека.

Спасатели отмечают, что пострадали девять человек, их доставили в больницы Ялты.

«На месте происшествия с помощью специального оборудования специалисты МЧС России провели операцию по деблокации пострадавшего водителя из деформированного автомобиля «Газель». На месте ЧП следственным комитетом проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

На странице ведомства в Фейсбуке опубликованы фотографии с места происшествия.