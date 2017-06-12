Пограничники Бердянского отряда вместе с представителями Государственной фискальной службы Украины выявили две попытки перемещения психотропов и прекурсора на админгранице с аннексированным Крымом. Об этом сообщают на сайте Херсонской ОГА со ссылкой на пресс-службу Бердянского отряда Госпогранслужбы Украины.

«Вчера в контрольный пункт «Чонгар» в пешем порядке прибыла 55-летняя гражданка Украины, которая следовала в Крым. При осмотре пограничники и представители фискальной службы в вещах гражданки обнаружили 6 таблеток психотропного действия «фенозепам», на которые у нее не было рецепта», – сказано в сообщении.

Во второй раз переместить запрещенные предметы пытался водитель автомобиля, который направлялся из аннексированного Крыма на материковую часть Украины.

«Пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили емкость с перманганатом калия, который может быть использован для изготовления наркотических веществ и запрещен к перемещению», – отметили в ведомстве.

Об обоих случаях пограничники проинформировали правоохранителей.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – государственная «граница». На админгранице работают три украинских контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».