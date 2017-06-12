В детском центре «Артек» в аннексированном Крыму за три последних года побывало более 1,5 тысяч детей из других стран, утверждает российский директор «Артека» Алексей Каспржак.

«Только за последние три года к нам приехали более 1,5 тысяч детей из разных стран, до конца 2017 года присоединятся и сотни новых артековцев из более чем 50 государств. Сейчас уже 1,5 миллиона артековцев несут ценность этой дружбы через всю жизнь, что, безусловно, способствует развитию международного диалога», – цитирует Каспржака пресс-служба лагеря.

В мае-июне в крымском «Артеке» проходит фестиваль «Содружество «Артека». В пресс-службе лагеря заявили, что на него приехали юные артисты – лауреаты и дипломанты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – из 34 стран. В их числе Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Марокко, Нидерланды, Норвегия, Франция, Чехия, Швеция.

Подконтрольное Кремлю правительство Крыма передало в федеральную собственность России имущество крупнейшего на полуострове детского лагеря «Артек» в марте 2015 года.

В апреле 2016 года Оболонский суд Киева наложил арест на имущество детского лагеря «Артек», расположенного в аннексированном Россией Крыму.