В нескольких районах Керчи отключили воду – СМИ

Жители нескольких районов Керчи остались без воды. Как сообщают 12 июня местные СМИ, об отсутствии водоснабжения в районе Нижний Солнечный, на Индустриальном шоссе, и в районе центрального автовокзала.

По словам местных жителей, водоснабжение в районе Нижний Солнечный отсутствует третьи сутки, коммунальные службы ссылаются на аварию на трубопроводе, но при этом организовать подвоз воды не смогли, сообщает сайт «Керчь ФМ».

Аналогичная ситуация в других районах города, отмечают журналисты издания.

При этом на сайте предприятия «Вода Крыма» информация о каких-либо авариях на водопроводе в Керчи и сроках их устранения, отсутствует.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.