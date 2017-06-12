Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице без плакатов

Мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил глава штаба Навального Леонид Волков.

Он уточнил, что мэрия разрешила использовать флаги России.

В Кремле ситуацию с решением политика Алексея Навального перенести акцию против коррупции в Москве в центр города назвали «вопросом мэрии». При этом представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что «важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий».

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы в ночь на понедельник предупредила организаторов антикоррупционной акции в центре российской столицы о «недопустимости нарушений закона».

На Тверской улице 12 июня – в День России – запланирован исторический фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи». Телеканал «Дождь» сообщает, что вход на улицу перекрыла спецтехника. На улице также автозаки и бронетехника. Пешеходов пропускают только по специальным пропускам.

Организация «Открытая Россия», участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую улицу.