Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем соседней России и выразил уверенность, что аннексированный полуостров «обязательно станет процветающим, самодостаточным регионом... настоящей витриной» соседней России.

Саму дату 12 июня Аксенов назвал символом преображения России, а аннексированный Крым – символом надежды для всего «русского мира».

«Мы гордимся победами и достижениями современной России. В этом заслуга всего нашего многонационального народа», – заявил Аксенов.

На 12 июня в аннексированном Крыму запланированы празднование Дня России.

В городах Крыма пройдут торжественные мероприятия. В частности, в Симферополе ожидаются различные флешмобы, мастер-классы по росписи матрешек, шоу живых статуй, шествия, а также концерт на площади Ленина с участием творческих коллективов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».