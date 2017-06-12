Российский оппозиционный политик Алексей Навальный задержан полицией в Москве перед началом запланированных в праздник Дня России антикоррупционных акций. Об этом в Твиттере сообщила жена оппозиционера Юлия Навальная.

«Привет. Это Юля Навальная. Всех с праздником. Алексея задержали в подъезде дома. Он просил передать, что планы не меняются: Тверская», – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш также сообщила, что в офисе возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией выключили электричество.

Ранее 12 июня мэрия Москвы разрешила представителям оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил глава штаба Навального Леонид Волков.

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы в ночь на понедельник предупредила организаторов антикоррупционной акции в центре российской столицы о «недопустимости нарушений закона».

На Тверской улице 12 мая – в День России – запланированный исторический фестиваль реконструкторов «Времена и эпохи». Телеканал «Дождь» сообщает, что вход на улицу перекрыла спецтехника. На улице также автозаки и бронетехника. Пешеходов пропускают только по специальным пропускам.

Организация «Открытая Россия», участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую улицу.