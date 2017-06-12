Порошенко подписал Закон о запрете «георгиевской ленточки»

Президент Украины Петр Порошенко 12 июня подписал закон о запрете изготовления и пропаганды «георгиевской ленточки». Этот закон был принят Верховной Радой Украины 16 мая 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Порошенко, 21 мая, во время церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы», Порошенко заявил, что подпишет этот закон, как только документ поступит из украинского парламента.

«Закон о запрете «георгиевских ленточек» я тоже подпишу, как только он поступит ко мне из Верховной Рады. Почему? Потому что это не символика Второй мировой, эта символика – символ агрессии против Украины 2014-2017 годов. Потому что увешанные этими лентами боевики убивают наших воинов каждый день и ночь», – отметил Петр Порошенко. Украинский президент добавил, что «Россия своей политикой по отношению к Украине сама поставила ленту вне закона».

Закон дополняет Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей, устанавливающей ответственность за изготовление и пропаганду «георгиевской ленточки».

Согласно документу, публичное использование, демонстрация или ношение «георгиевской ленточки» или ее изображение влекут за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией «георгиевской ленточки» или предметов, содержащих ее изображения.

Такие же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, а также изготовление или распространение «георгиевской ленточки» или ее изображения влекут за собой наложение штрафа от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией «георгиевской ленточки» или предметов, содержащих ее изображения, во всех случаях.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.