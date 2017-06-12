В Крыму на грани запрета мирные собрания граждан – правозащитники

В Крыму гражданам препятствуют в осуществлении права на мирные собрания, сообщили 12 июня участники Крымской правозащитной группы во время презентации обзора «Несогласованная свобода: Аналитический обзор о нарушении свободы мирных собраний в Крыму».

«Власть Крыма систематически, последовательно вводит необоснованные ограничения на собрание и позволяет их проводить только лояльным к власти людям... Фактически можно говорить, что любые мирные собрания в Крыму находятся под запретом», – сказал эксперт общественной организации «Платформа прав человека» Александр Бурмагин.

Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник отметила, что в Крыму нарушают и другие права человека, и добавил, что на полуострове «репрессиям подвергаются не только проукраински настроенные люди».

Правозащитники призвали украинскую власть проводить расследование случаев нарушений прав людей в Крыму, их преследований, а международные организации призвали продолжать мониторинг ситуации и реагировать на нарушения прав человека на аннексированном полуострове.

Украинские правозащитники разработали рекомендации для властей России, властей Украины и международных структур. Крымская правозащитная группа уже направила этот обзор Специальному докладчику ООН по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».