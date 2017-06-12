Украинские правозащитники настаивают на проведении конкурса на должность омбудсмена

Участники платформы «Правозащитная повестка дня» настаивают на проведении открытого конкурса на должность Уполномоченного по правам человека.

«Мы по-прежнему убеждены, что гарантировать независимость кандидатов на занятие этой должности и их соответствие профессиональным и этическим требованиям можно только путем проведения открытого конкурса с привлечением представителей гражданского общества к процессу отбора кандидатов», – говорится в заявлении объединения.

Правозащитники считают, что ответственность за назначение омбудсмена, в соответствии с Парижскими принципами ООН, должен взять на себя председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

Участники платформы «Правозащитная повестка дня» требуют от спикера Парубия безотлагательно провести встречу с правозащитными организациями, создать консультативную конкурсную комиссию или номинационный комитет с участием представителей правозащитных организаций.

«Мы готовы всячески содействовать в организации и проведении конкурсного отбора, в частности – через делегирование в конкурсную (номинационную) комиссию представителей наших организаций», – отмечается в заявлении.

28 апреля истек срок пребывания Валерии Лутковской на должности уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Правозащитники ранее призвали выбирать омбудсмена на открытом конкурсе.

Сегодня на должность омбудсмена предложено три кандидатуры: народный депутат Людмила Денисова (фракция «Народный фронт»), народный депутат Сергей Алексеев (фракция «БПП») и адвокат Андрей Мамалыга.

Вопреки ожиданиям, 6 июня украинский парламент не голосовал за избрание омбудсмена, тогда председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что причина в том, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции не успело провести проверку кандидатов.