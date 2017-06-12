В Севастополе 12 июня стартовала яхтенная регата «Кубок Крыма». Как сообщают российские СМИ, на открытии регаты состоялось возложение цветов к Мемориалу обороны Севастополя 1941-1942 годов на площади Нахимова.

В этом году регате присвоен статус официального чемпионата среди крейсерских яхт, сообщает российское агентство ТАСС.

По словам вице-президента Федерации парусного спорта Севастополя Игоря Петрова, в этом году регату проводят уже 24-й раз.

«Сегодня у нас будет первая гонка на внешнем рейде Севастополя, а завтра мы стартуем на Ялту через Балаклаву, оттуда – в Черноморское, в Евпаторию и возвращаемся в Севастополь. 22 июня будет официальное закрытие и подведение итогов», – сказал Петров.

Как сообщается, в регате принимают участие, в основном, непрофессиональные спортсмены из 16 городов соседней России, есть и несколько профессиональных спортсменов.

В соревнованиях участвует 180 яхтсменов на 31 яхте из 16 городов. Яхты стартуют из Севастополя в сторону Ялты, через Черноморское и Евпаторию идут обратно в Севастополь, сообщает Федерация парусного спорта Крыма.

Торжественное подведение итогов регаты и награждение победителей состоится 21 июня в Севастополе.