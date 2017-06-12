Радио Крым.Реалии: День России, аннексировавшей Крым

В соседней России 12 июня отмечают День России. В аннексированном Крыму также запланированы торжественные мероприятия. Почему половина россиян ничего не знает об этом празднике? Какие праздники являются ключевыми для российской идентичности? Как аннексированный Крым вписывается в портрет России?



Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским философом и публицистом Максимом Горюновым и редактором отдела политики издания «Новая газета» Кириллом Мартыновым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням с 7:00 до 10:00 и в 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.