Российский диссидент Подрабинек продолжит участие в «деле Умерова» как защитник

Российский диссидент, публицист и правозащитник Александр Подрабинек продолжит свое участие в судебном процессе по делу заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова, которого власти аннексированного Крыма обвинюет в сепаратизме, в качестве защитника. Об этом Подрабинек рассказал в комментарии Крым.Реалии 12 июня.

«Я обычный защитник Умерова, но в отличие от профессиональных адвокатов, я работаю не по ордеру, выданному адвокатской коллегией, а по договору со своим доверителем. И я имею все процессуальные права, как и все защитники», – сказал он.

Подрабинек сообщил, что ознакомился с материалами дела и это заняло немного времени.

«Дело не большое, там всего три тома и большая часть документов, которые находятся в деле, – это ничего не значащие протоколы, постановления, справки, которые не имеют прямого отношения к тому, что инкриминируют Ильми Умерову. Это в основном документы, которые сопутствуют событиям», – напомнил защитник.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова.

Заседания по «делу Умерова» будут проходить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.