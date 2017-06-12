В Симферополе на День России провели костюмированное шествие

В аннексированном Симферополе прошло шествие в национальных костюмах народов Крыма, приуроченное к празднованию Дня России. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

«В рядах участников колонны прошли представили национальных общин Крыма: армяне, болгары, немцы, греки, крымские татары и представители других диаспор. В торжественном шествии также приняли участие члены общественных и казачьих организаций, творческие коллективы, представители общин иностранных студентов, обучающихся в ВУЗах крымской столицы», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, участники шествия скандировали «Россия – наша Родина! Россия – это ты, Россия – это я, Россия - это мы!».

«Кульминацией празднования стало формирование на центральной площади крымской столицы «живой» массовой скульптурной композиции «Я люблю тебя, Россия» в виде сердца», – отметили в пресс-службе.

День России отмечается 12 июня. В Крыму этот день стали праздновать после аннексии полуострова. В Ялте во время празднования Дня России также проходили торжественные мероприятия. В частности, там провели флешмоб «Русь танцевальная», а также расписывали матрешек.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».