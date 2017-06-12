Крымская правозащитная группа проведет тренинги по мониторингу соблюдения прав человека и использованию языка вражды. Как сообщают организаторы, в рамках образовательного курса «Язык вражды в СМИ. Как противостоять угрозе», состоятся три тренинга на которых слушатели получат «получат базовые знания о правах человека, журналистских стандартах, основах мониторинга языка вражды в СМИ».

Участникам тренингов, по окончании обучения, которое продлится с конца июня до начала сентября, предложат принять участие в мониторинговой работе Крымской правозащитной группы, сообщают организаторы.

Читать лекции в рамках образовательного курса будут представители Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, Ирина Седова, координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич, эксперт Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы Александр Бурмагин.

Крымская правозащитная группа – неправительственная организация крымских правозащитников и журналистов, целью которой является содействие соблюдению и защите прав человека в Крыму путем привлечения широкого внимания к проблемам прав человека и международного гуманитарного права на территории Крымского полуострова, а также поиску и выработки механизмов для защиты прав человека в Крыму.