В Симферополе и Севастополе рекламируют службу по контракту в армии России

В Симферополе и Севастополе 12 июня прошли акции «Военная служба по контракту – твой выбор!», сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В ходе мероприятий были организованы выставки военной техники, среди которой – бронеавтомобили «Тайфун-К», «Тигр», «КамАЗ» с бронированной кабиной, а также стрелкового оружия, также была организована демонстрация военной формы одежды и экипировки российских военнослужащих», – говорится в сообщении.

В специально развернутых полевых кухнях для желающих готовили солдатскую кашу.

По информации пресс-службы, в местах проведения акций были развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту.

«Профессиональные инструкторы ЮВО рассказали всем желающим о социальных гарантиях и преимуществах прохождения военной службы по контракту в соединениях и воинских частях ЮВО», – добавили в пресс-службе.

В 2016 году третьим комитетом ООН была принята резолюция, которая запрещает России призывать жителей полуострова в ряды вооруженных сил России.



Генеральная Ассамблея ООН 19 декабря 2016 года приняла резолюцию, согласно которой Россия признается государством агрессором, а Крым – временно оккупированной территорией. Данной резолюцией ООН возложило ответственность и соответствующие обязательства на Россию – придерживаться норм Международного права по отношению к оккупированной территории.

