Украинские общественники представили структуру для помощи политузникам Кремля

Украинские общественные правозащитные организации 12 июня представили для Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины свое видение координационной структуры, действия которой будут направлены на всестороннюю поддержку украинских политзаключенных в России и аннексированном Крыму.

Цель такой структуры – объединить и координировать усилия пояснила в комментарии Крым.Реалии координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак.

«Очень много субъектов, которые помогают политзаключенным: кто-то адвокатами, кто-то информационно, МИД, консульская поддержка, наверное скоро будет официальным объединение родственников заключенных Кремля. Но смысл в том, что все это нуждается в общей координации и, мне кажется, есть смысл в том, чтобы эту координацию взяла под контроль такая структура-штаб», – говорит Томак.

Она сообщила, что министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц дало принципиальную поддержку созданию подобной организации в рамках ведомства.

Томак отмечает «боевое настроение» со стороны министерства и прогнозирует создание структуры в ближайшие месяцы.

Ранее сообщалось, что в Украине в случае принятия законопроекта «О признании политическими заключенными лиц, лишенных личной свободы по политическим мотивам по решению органов власти Российской Федерации, и оказания им государственной социальной помощи», политзаключенными могут признать около 60 украинцев.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму призвало прекратить давление на них. Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.