Посольство США призвало боевиков прекратить обстрелы гражданской инфраструктуры на Донбассе

Посольство США в Украине 12 июня призвало поддерживаемых Россией боевиков прекратить обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Об этом говорится в сообщении посольства в сети микроблогов Twitter.

«Управляемые Россией сепаратисты обстреливают объекты гражданской инфраструктуры: насосная станция в Ясиноватой – 400 тысяч человек без воды. Прекратите обстреливать гражданскую инфраструктуру», – призвали американские дипломаты.

​В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины 12 июня, сообщили, что водоснабжение пяти районов Донецкой области осуществляется почасово из резерва. Согласно сообщению, почасовое водоснабжение в настоящее время осуществляется для жителей Покровского, Селидовского, Волновахского, Добропольского и Марьинского районов. Воду подвозят в Волноваху, Марьинку и Красногоровку.

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На прошлой неделе в результате боевых действий в Ясиноватском районе Донецкой области произошло повреждение высоковольтной линии электропередач. Это привело к обесточиванию насосной станции первого подъема Южнодонбасской водопровода. Позже работу водопровода восстановили, но зато было повреждено трансформаторную подстанцию, которая расположена непосредственно у насосной станции. Это, в свою очередь, привело к ее повторного обесточивания. ВСУ и пророссийские боевики обвинили в обстрелах и повреждениях инфраструктурных объектов друг друга.