Часть Симферополя 13 июня может остаться без света

Часть Симферополя во вторник, 13 июня, может остаться без света в связи с плановыми работами на трансформаторных подстанциях. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на «Крымэнерго».

«Перебои с электричеством ожидаются в период с 09:00 до 16:00 по следующим адресам: ул. Лермонтова, ул. Островского, пр. Победы, ул. М. Рыбалко, ул. братьев Айвазовских, ул. Дунайская, ул. Тракторная, ул. Сакская, ул. Рождественская, р-н. Каменка, а также районы Белое, Белое 1 и Белое 2», – говорится в сообщении «3652.ru».

При этом, в графике плановых отключений на сайте «Крымэнерго» указаны другие улицы, на которых будут проводиться работы.

«Ул. Ешиль Ада, 4-16, 1-41; ул. Адалет, 2; ул. 60 лет Октября, 1, 8; ул. Кантар, 3; ул. Мелевше, 1-4», – сообщает «Крымэнерго».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на заявление о запуске третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.