В Севастополе осудили полковника Черноморского флота за кражу пайков

Подконтрольный Кремлю Севастопольский военный гарнизонный суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей (около 114 тысяч гривен – КР) начальника продовольственной службы Черноморского флота России полковника Юрия Осипенко за кражу пайков на сумму свыше 2 млн рублей (около 900 тысяч гривен – КР).

Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

Как проинформировали в ведомстве, помимо полковника Осипенко к ответственности были привлечены ​начальник продовольственной службы одной из воинских частей капитан Михаил Федорченко и заведующая продовольственным складом Анастасия Бытлинских. Федорчено приговорили к 3 годам лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей (около 90 тысяч гривен – КР), Бытлинских к 2 годам 6 месяцам.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».