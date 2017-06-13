Радио Крым.Реалии: Визовый режим с Россией и праздники вместо протестов в Крыму

Почему российские власти Крыма не справляются с последствиями осадков? Почему на аннексированном полуострове праздновали День России, а в соседней России прошли массовые акции протеста? Как предлагают определить статус Донбасса и Крыма украинские депутаты?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Александра Янковского эксперты и журналисты обсуждают «потоп» в Симферополе, протестные настроения в Крыму и инициативу народных депутатов Украины об определения правового статуса отдельных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Гости эфира: старший преподаватель Таврического национального университета им. Вернадского Сергей Гапон; ректор Таврического национального университета им. Вернадского, бывший заместитель председателя Совета министров АР Крым Владимир Казарин; первый вице-президент Центра политических технологий в России Алексей Макаркин; крымский политолог Евгения Горюнова; собственный корреспондент информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк; народный депутат Украины Наталья Веселова; юрист правозащитной группы Global Rights Compliance Анна Никитенко.

Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.