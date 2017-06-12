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ООН призывает международное сообщество увеличить количество мест для беженцев

Иллюстрационное фото

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранд призвал правительства разных стран увеличить количество мест для беженцев. Об этом он сказал в Женеве, где в понедельник продолжались консультации по поводу миграции.

По словам Гранд, сейчас более одного миллиона беженцев требуют расселения. В этом году, как ожидается, международное сообщество сможет обеспечить лишь около 93 тысячи мест – на 43 процента меньше, чем в прошлом.

Верховный комиссар ООН напомнил о декларации, подписанной в Нью-Йорке в 2016 году 193 членами организации, в которой подписанты обязались обеспечить права беженцев.

Больше всего беженцев, нуждающихся в расселении, сейчас в странах Африки – более полумиллиона.

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