ООН призывает международное сообщество увеличить количество мест для беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранд призвал правительства разных стран увеличить количество мест для беженцев. Об этом он сказал в Женеве, где в понедельник продолжались консультации по поводу миграции.



По словам Гранд, сейчас более одного миллиона беженцев требуют расселения. В этом году, как ожидается, международное сообщество сможет обеспечить лишь около 93 тысячи мест – на 43 процента меньше, чем в прошлом.



Верховный комиссар ООН напомнил о декларации, подписанной в Нью-Йорке в 2016 году 193 членами организации, в которой подписанты обязались обеспечить права беженцев.



Больше всего беженцев, нуждающихся в расселении, сейчас в странах Африки – более полумиллиона.