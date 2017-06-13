Сенаторы США договорились об усилении санкций против России

Сенаторы США 12 июня объявили о двухпартийном соглашении по законопроекту, который предусматривает новые санкции против России из-за ее вмешательства в президентские выборы в США и законодательно закрепляет нынешние санкции за агрессию России в Украине.

Демократы и республиканцы из комитета по международным отношениям и банковского комитета согласились с поправкой, которая будет добавляться к законопроекту о санкциях в отношении Ирана, который также наложит на Россию новые санкции за нарушения прав человека и предоставление оружия правительству президента Сирии Башара аль-Асада.

Санкции, связанные с выборами, будут касаться «лиц, осуществляющих злонамеренную киберактивнисть от имени правительства России», говорится в коротком пояснении к законопроекту.

Двухпартийная поправка также предусматривает применение существующих санкций, введенных в соответствии с президентским указом, при условии, что Конгресс сможет рассмотреть и потенциально заблокировать любые попытки Белого дома смягчить такие санкции в отношении России.

«Кодифицируя существующие санкции и требуя от Конгресса пересмотра любого решения ослабить или усилить их, мы гарантируем, что Соединенные Штаты продолжат наказывать президента Владимира Путина за его безрассудные и дестабилизирующие действия», – сказал лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Он добавил, что новые санкции также отправят России от Вашингтона «мощное и двухпартийное заявление».

Ожидается, что поправка будет проголосована вместе с законопроектом о санкциях в отношении Ирана уже на этой неделе.

США, Европейский союз и другие страны «Группы семи» скоординировано наложили санкции в отношении ряда связанных с властью России физических и юридических лиц, а также по некоторым секторам российской экономики несколькими пакетами. Действие этих санкций периодически продлевают из-за агрессии Москвы против Украины в Крыму и на части Донбасса.

Лидеры стран «Группы семи» на саммите в конце мая также выразили готовность ввести новые санкции в отношении России, если она и в дальнейшем не будет выполнять своих обязательств по Украине в соответствии с Минскими договоренностями.