Только около двух десятков жителей аннексированного Крыма решили взять землю в Хабаровском крае соседней России по программе «дальневосточный гектар». Об этом сообщают «Новости Крыма» со ссылкой на губернатора края Вячеслава Шпорта.

«Дальневосточный гектар» вызывает огромный интерес у медиасообщества. Во многом благодаря СМИ жители нашей страны хорошо знают о возможности получить землю на Дальнем Востоке. Именно поэтому к нам приходит много заявок, не только из Москвы и Санкт-Петербурга, но и, например, из Республики Крым. Сейчас таких заявок более 20», – заявил он.

«Программа «Дальневосточный гектар» была принята в России по поручению президента Владимира Путина. Жители аннексированного Крыма смогли подавать заявки на участие в ней с 1 февраля 2017 года.

Подконтрольное Кремлю министерство имущественных и земельных отношений Крыма приглашало жителей полуострова стать участниками программы «Дальневосточный гектар» и получить земельный участок на территориях Дальневосточного федерального округа.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».