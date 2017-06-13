Французский пианист дал концерт в Херсонесе на День России

В Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму в День России, 12 июня, дал концерт французский пианист и композитор Николя Челоро, сообщает пресс-служба музея.

Сообщается, что музыкант исполнил произведения Ференца Листа, Фредерика Шопена, Сергея Рахманинова, а также собственные сочинения.

«Николя Челоро приобрел международную известность, выступал на различных сценах более, чем в 20-ти странах мира, на самых престижных концертных площадках: Виктория Холл в Женеве, Королевский Театр в Мадриде, Театр Маэстранса в Севилье, Зал Гаво в Париже, в Опере и других. Очередной площадкой стал именно Херсонес», – сказано в сообщении.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».