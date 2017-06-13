Путин решил стать стратегическим конкурентом – министр обороны США

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что не видит никаких сигналов, указывающих на то, что президент России Владимир Путин хочет более позитивных отношений с Соединенными Штатами. Об этом Маттис сказал 12 июня во время выступления в Комитете Сената по вооруженным силам.

«Путин решил стать стратегическим конкурентом», – сказал министр обороны, добавив, что надежды со стороны Дональда Трампа на улучшение отношений США с Россией не оправдались.

В то же время руководитель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд также сообщил комитету, что отношения между Россией и Соединенными Штатами являются «соревновательными».

Среди прочего, на комитете обсуждали и вопросы дальнейшей стратегии США по Афганистану. Министр обороны США Джеймс Маттис сообщил, что вскоре представит президенту Дональду Трампу варианты по Афганистану, и что новая стратегия США будет предусматривать «региональный подход».

По данным СМИ, Маттис, вероятно, предложит отправить еще 3-5 тысяч военнослужащих США в Афганистан, чтобы переломить ситуацию, которую он назвал «тупиком» между поддерживаемыми США правительственными войсками и движением «Талибан».

Афганский конфликт является самым продолжительным в истории США – войска НАТО под руководством США воюют там с 2001 года.