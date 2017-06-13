В Ялте за счет меценатов хотят построить этнографический центр

В Ялте за счет спонсоров и меценатов планируют создать культурно-этнографический центр на месте существующего на улице Киевская, 54. Возможности и перспективы такого строительства обсудили на рабочем совещании под руководством подконтрольного Кремлю главы администрации Ялты Андрея Ростенко, сообщает пресс-служба российской администрации города.

Сообщается, что на совещании представили концепцию и эскизный макет нового центра, который, как ожидается, будет состоять из нескольких зданий, как существующих, так и новых. В центре планируют разместить творческие кружки и секции для детей, ремесленные цеха, концертный и конференц-залы.

«Сегодня мы обсуждали организационные и технические моменты, в том числе с представителями крымскотатарской общественности, администрации города и депутатами городского совета и пришли к выводу, что такой объект будет пользоваться большим успехом у туристов и местных жителей», – заявил российский глава Ялты Андрей Ростенко.

Он также распорядился ускорить процесс оформления необходимой документации для отвода земельного участка и разработки проекта, добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».