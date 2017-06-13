В России возбудили дело о нападении на милиционера на антикоррупционной акции в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении участника несогласованной акции в Москве, которого подозревают в применении насилия в отношении сотрудника ОМОНа. Об этом сообщают на сайте ведомства.

По версии следствия, в ходе протестной акции 12 июня в Москве сотрудник ОМОНа Российской гвардии получил ожог глаз, когда один из демонстрантов прыснул ему в лицо слезоточивым газом. Подозреваемого задержали, сообщили в Следственном комитете России.

Следствие планирует предъявить ему обвинение.

Накануне сообщалось о двух задержанных на акции против коррупции в Москве – Антона Шапошникова и Михаила Давыдова, которых обвинили в нападении на полицейских при распылении перцового газа. По информации ресурса «ОВД-Инфо», в отношении активистов возбудили уголовные дела.

Антикоррупционные акции, организованные соратниками оппозиционера Алексея Навального, прошли 12 июня в десятках городов России. Только в Москве полиция задержала более 860 человек.

После антикоррупционных митинга 26 марта было возбуждено уголовное дело о нападении на полицейских. По этому делу проходят семь активистов, двое из них уже осуждены – они получили реальные сроки.