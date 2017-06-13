Организации объединенных наций (ООН) зарегистрировало в аннексированном Крыму большое количество «нежелательных тенденций» в сфере соблюдения прав человека. Об этом рассказала председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время презентации доклада о ситуации с правами человека в Украине, сообщает «РБК-Украина».

«Мы зарегистрировали большое количество нежелательных тенденций, прежде всего это пренебрежение гарантиями справедливого суда, касающееся решений против членов крымскотатарской общины, а также применение уголовного закона задним числом, плохое отношение к людям, которые задержаны», – сообщила Фрейзер.

Она добавила, что также миссия ООН зарегистрировала случаи перевода заключенных из Крыма в СИЗО на территорию России, что является нарушением международного гуманитарного права.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».