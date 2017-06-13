Посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма. Об этом говорится в сообщении посольства от 12 июня на странице в Фейсбуке.

«В Астане на бульваре Нуржол в рамках фестиваля Astana Art Fest карта Украины – с признаками нарушения территориальной целостности государства. Карта России – с признаками нарушения государственного суверенитета Украины. Ожидаем от Министерства иностранных дел Республики Казахстан объяснений и действий», – говорится в сообщении.

Под текстом дипломатов размещены фотографии, на которых, в частности, есть изображение фигуры с шаром, в центре которой –неполный фрагмент карты территории Украины и видоизмененная карта России – с Крымом в ее составе.

Позже один из пользователей под этим сообщением опубликовал фотографию и сообщил, что неточности закрасили.

Официального подтверждения этого факта, как и реакции МИД Казахстана, пока нет.

10 июня в Астане с участием президента России Владимира Путина стартовала трехмесячная энергетическая выставка ЭКСПО-2017, вблизи которой и разместили экспозицию с декоративными статуями.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».