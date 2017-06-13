Крымчане смогут получить биометрические паспорта после спецпроверки

Жители аннексированного Крыма и оккупированной части Донбасса смогут получить заграничные биометрические паспорта после проведения специальной проверки. Об этом сказал пресс-секретарь госпредприятия «Документ» Владимир Полищук, сообщает «Еспресо.TV».

«Определенное количество документов было потеряно во время событий, которые там происходят, нет возможности идентифицировать лицо по форме №1. Есть постановление Кабмина, что рекомендует проводить дополнительную идентификацию», – сказал Полищук.

По его словам, жителям Крыма и Донбасса нужно предоставить дополнительный документ, который может идентифицировать личность.

«Если вы пришли сделать загранпаспорт, принесли паспорт гражданина Украины, идентификационный код, старый загранпаспорт, мы вынуждены просить предоставить свидетельство о рождении, или военный билет, или другие документы. Проводится дополнительная идентификация через другие органы власти и выдается заграничный биометрический паспорт», – пояснил пресс-секретарь.

Всего с 2015 года украинские загранпаспорта оформили более 61 тысячи крымчан. Такие данные предоставляет Государственная миграционная служба Украины. Больше всего крымчан получили загранпаспорта в Херсонской области – 12 тысяч, и в Киеве – более 9 тысяч.

Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.

С 1 января 2016 года в Украине начали выдавать внутренние паспорта нового образца в виде пластиковой ID-карты. Действующее законодательство не предусматривает принудительной замены бумажных внутренних паспортов граждан на пластиковые ID-карты с электронным чипом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».