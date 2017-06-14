В Крым не пропустили более 230 тысяч саженцев винограда из Италии – Россельхознадзор

Подконтрольные Кремлю инспекторы Россельхознадзора не пропустили в аннексированный Крым более 230 тысяч саженцев винограда из Италии. Об этом 13 июня сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе карантинного фитосанитарного контроля партий саженцев винограда в количестве 235000 штук, прибывших из Италии, специалисты управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю выявили опасное заболевание – бактериальное увядание винограда Xylophilus ampelinus (Panagopoulus) Willems et al», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что наличие заболевания подтверждается результатами бактериологической экспертизы, а товар был возвращен экспортирующей стороне.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».