Юная пианистка из Крыма выступила на фестивале искусств в Швейцарии

Юная пианистка из Крыма Христина Михайличенко 10 июня выступила на фестивале искусств «ArtDialog», который проходил в швейцарском городе Биль/Бьен. Об этом Крым.Реалии рассказала мама девочки Наталья Михайличенко.

«Такие фестивали, как «ArtDialog», – это не только новые впечатления, языковая практика, профессиональный опыт, расширение рамок мира вокруг, это и определенный толчок в развитии личности музыканта, обусловленный большим комплексом подготовительных мероприятий и главной кульминацией процесса – концертом, который дарит исполнителю бурные овации и сотни и тысячи наполненных теплым светом сердец», – рассказала Наталья Михайличенко.

По словам Христины, она долгое время готовилась и подбирала программу для выступления на фестивале.

«Сначала выбор программы, потом долгий процесс, пока все нужно выучить: новая техника, новая музыка, потом что-то не нравится, и начинаешь думать, как сыграть по-другому, затем обыгрывание программы на публике не раз. Очень ответственно играть на таком фестивале. И сколько бы я не обыгрывала программу, я понимала, что самый главный концерт впереди. В Швейцарии. В стране, где я играла первый раз. Мой концерт начинался Сонетом Петрарки Ф. Листа. Лист любил Швейцарию и много странствовал по ней. Я тоже рада, что увидела Швейцарию», – рассказала юная пианистка.

Фестиваль искусств «ArtDialog» проходит в швейцарском городе Биль/Бьен с 2012 года. Уникальность этого мероприятия – в объединении разных видов искусств, от музыки и балета до виноделия.

Семья Христины Михайличенко переехала в Киевскую область из аннексированного Россией Крыма. Свой первый большой конкурс девочка выиграла в пять лет. В январе 2015 года Христина Михайличенко выиграла престижный международный конкурс пианистов в Голландии.