Симферополь без ливневой канализации будет постоянно страдать от наводнений – ученый

Симферополь нуждается в ливневой канализации, в противном случае город обречен на постоянные проблемы во время сильных дождей. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал старший преподаватель ТНУ им. Вернадского Сергей Гапон.

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«Чтобы справляться с паводками, стоит развивать систему канализации, систему ливнестоков. Ливневая канализация может решить эту проблему, но это очень дорого. Центральная канализация для всего города должна делаться на больших глубинах. И это чем-то сравнимо с постройкой метрополитена. Это миллиардные финансирования. Если такие деньги есть, это будет идеальное решение проблемы», – отметил он.

Симферополь периодически страдает от паводковых наводнений из-за реки Салгир, объяснил Гапон. Это горная река с небольшим руслом, которая не может в себе накапливать большой объем осадков.

«Салгир вел себя так всегда. Это нормально при выпадении большого количества осадков. Когда в теплое время года выпадают ливневые дожди, все время можно наблюдать такую ситуацию. Это русло с большим углом наклона. И не может большой объем осадков долго в себе накапливать. Русло само по себе небольшое. Все, что к нему попадает, все, что стекает в него с прилегающих территорий, очень быстро под действием силы тяжести стремится к уровню Черного моря», – добавил Гапон.

Проблема наводнений не нова для Симферополя, напомнил в эфире ректор Таврического национального университета им. Вернадского и бывший заместитель председателя Совета министров АР Крым Владимир Казарин. Так, в 50-ые годы ХХ столетия в городе практически не было канализации. Попытки решить эту проблему были, пока Крым контролировала Украина.

«Когда Куницын (экс-премьер Крыма Сергей Куницын – КР) был премьером, то была первая попытка создать коллектор глубинного залегания. Но, как всегда, деньги на половине проекта кончились. И он достроен не был. Пока мы не вернемся к этой технологической проблеме, пока мы не создадим этот необходимый инженерный объект, Симферополь обречен во время сильных дождей быть заполненным водой», – рассказал Казарин.

В Симферополе из-за сильного ливня, обрушившегося в субботу, 10 июня, на город, пострадали владельцы домов. Возле железнодорожного вокзала Симферополя в результате стихии было зафиксировано несколько ДТП, в воде оказались несколько троллейбусов, автобусов и легковых автомобилей.



По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 июня в результате сильного ливня в Симферополе выпала фактически среднемесячная норма осадков.