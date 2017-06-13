Аксенов назначил нового главу комитета конкурентной политики

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового главу российского комитета конкурентной политики Крыма вместо уволенного ранее в июне Артема Зильберварга. Комитет возглавила Наталья Борисенко. Соответствующий указ опубликовали 13 июня на сайте российского правительства полуострова.

«Назначить Борисенко Наталию Николаевну на должность председателя Комитета конкурентной политики Крыма», – говорится в указе.

Ранее Борисенко занимала в подконтрольном Кремлю комитете должность начальника управления подрядных торгов. На должности руководителя комитета она сменила Артема Зильберварга, который был уволен 2 июня.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».