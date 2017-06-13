Нарушение прав человека, в частности на свободу слова, в аннексированном Крыму и на Донбассе будет одной из тем Диалога по правам человека ЕС–Украина, который проходит в Киеве во вторник, 13 июня. Об этом в Фейсбуке сообщила и.о. министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

«Планирую поднять вопрос усиления персональных санкций в частности по отношению к лицам, причастным к нарушению свободы слова. МИП вместе с правозащитниками разрабатывало список душителей свободы слова, есть четкая доказательная база по нескольким десяткам лицам, причастным к издевательству над украинскими журналистами и медиа, ограничению их прав и свобод», – написала Джеппар.

Она также добавила, что планирует призвать участников Диалога поддержать информационную кампанию по донесению до европейских журналистов условий поездки в аннексированный Крым в соответствии с украинским законодательством.

Украинские правозащитники 3 марта назвали «душителей свободы слова» в аннексированном Крыму. Среди них – российские и крымские чиновники, работники силовых, правоохранительных и судейских органов, члены крымской «самообороны», руководители пресс-центров. Всего в списке – более 60 человек.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».